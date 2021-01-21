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'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere buzlanma uyarısı! 21 Ocak Perşembe hava durumu...

'de bugün yağış bekleniyor mu? Kar yağışı hangi illerde etkisini gösterecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla 'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 21 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere buzlanma uyarısı! 21 Ocak Perşembe hava durumu...

21.01.2021, 09:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Az bulutlu 13
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5

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