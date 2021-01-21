Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Az bulutlu 13
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 5
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere buzlanma uyarısı! 21 Ocak Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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