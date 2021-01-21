Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere buzlanma uyarısı! 21 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere buzlanma uyarısı! 21 Ocak Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Kar yağışı hangi illerde etkisini gösterecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 21 Ocak Perşembe hava durumu...

21.01.2021, 09:21