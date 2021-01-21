Haberler Yaşam Kargoyla gönderilen radyo içinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla gönderilen radyo içinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de Narkotik polisleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda kargoyla gönderilen radyo içine gizlenmiş şekilde metamfetamin ile eroin ele geçirdi. Uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.