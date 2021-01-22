Deprem fırtınası Ege’yi esir aldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde dün saat 02.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi Sisam Adası açıklarında meydana gelen, İzmir ve ilçelerinde de hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. Bu depremin öncesinde ve sonrasında merkez üssü Ege Denizi olan 40'tan fazla sarsıntı daha kaydedildi.

ANA ŞOKUN ALTINDA OLABİLİR

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi. Sözbilir, "Büyük deprem yaşandığı için ana şokun altında depremler olabilir" dedi. Sözbilir, hareketliliğin süreceğini belirterek, "O bölgede artçı deprem dağılımının etkisini düşündüğünüzde, 1 yıla yakın deprem aktivitesi sürebilir" dedi. Sözbilir, "Saat 02.37'deki deprem D-B uzanımlı ve eğim atımlı bir fay boyunca gerçekleşti. Ana şoka çok yakın olan ve deprem sınıfında değerlendirilebilecek bu deprem öncesi ve sonrasında meydana gelen depremler kırılan Samos fayının yanı sıra batıdaki fayların da tetiklendiğini ve iki fayın birlikte çalışarak deprem fırtınası yarattığını gösteriyor. Dolayısıyla bu tür deprem fırtınalarının 5 binin üzerinde artçı depremin geliştiği Samos adası ile Gümüldür arasında bir kaç ay daha süreceği öngörülüyor" dedi.





ERCAN: 30 EKİM'DEKİ 6.6'LIK DEPREMİN ARTÇISI

DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde gece sabaha karşı meydana gelen, İzmir ve Kuşadası'nda hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremin artçı deprem olduğunu söyledi. Ercan, artçı depremlerin bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek süreceğini belirterek henüz 6.0 ve 5.7 arasındaki artçı depremlerin olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ercan, depremin 30 Ekim'de Sisam'ın 12 kilometre kuzeyinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

Fatih ŞENDİL