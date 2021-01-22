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Haberler Yaşam Kar üstünde antrenman

Kar üstünde antrenman

Kar üstünde antrenman

22.1.2021

MANİSA'NIN Türk sporuna kazandırdığı milli 'muay thai'ciler, yeni hedeflere sıkı bir tempoda hazırlanıyor. Kar kış demeden çalışan başarılı sporcular, 1517 rakımlı Spil Dağı'nda güç depolayıp stres attı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Ediz Barış gözetiminde Spil Dağı'nda çalışan sporcular, hırslı ve istekli görüntüleriyle göz doldurdu. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten sporcular, hedeflerinin ülkemize altın madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi. Durmadan çalışmaya devam edeceklerini ve ay-yıldızlı forma için her zaman daha iyisini yapacaklarını sözlerine ekleyen sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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