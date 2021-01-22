  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Koronalı botoks partisi

Koronalı botoks partisi

Koronalı botoks partisi

22.1.2021

ESKİŞEHİR'DE M. G. adlı kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında yaşadıklarını anlattı. Dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan mağdur kadın, "Sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı. Etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ev çok kalabalıktı ve sanki koronalı botoks partisi vardı" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronalı botoks partisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.