ESKİŞEHİR'DE M. G. adlı kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında yaşadıklarını anlattı. Dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan mağdur kadın, "Sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı. Etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ev çok kalabalıktı ve sanki koronalı botoks partisi vardı" diye konuştu.