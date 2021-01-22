ESKİŞEHİR'DE M. G. adlı kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında yaşadıklarını anlattı. Dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan mağdur kadın, "Sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı. Etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ev çok kalabalıktı ve sanki koronalı botoks partisi vardı" diye konuştu.
Koronalı botoks partisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.