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Haberler Yaşam Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Virüsün gıdadan geçtiğine dair dünyada örnek yok

Prof. Dr. açıkladı: Virüsün gıdadan geçtiğine dair dünyada örnek yok

'in kentinde bir seferde üretilen 4 bin 836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde korona virüs tespit edilmişti. Konuyla ilgili 'a açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , virüsün dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş göstermediğini söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Virüsün gıdadan geçtiğine dair dünyada örnek yok

22.1.2021

Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu virüsün hastalık yapabilecek bir virüs mü yoksa bir virüs parçası mı olduğunu değerlendirmek mümkün değil. Ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğuna dair bir örnek bulunmuyor" dedi. Çin'de korona virüs tespit edilen dondurmaların, üretim sırasında korona testi pozitif çıkan bir çalışandan kaynaklı olabileceğini söyleyen Ateş Kara, "Soğukta bulunduğu için virüs daha uzun süre tespit edilebilir ancak bulaşa neden olmaz. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş tespit edilmedi" dedi.

ÖTE yandan Çin'de virüs tespit edilen tüm dondurmalara el konulurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınmış, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

FATİH ŞENDİL

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