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Haberler Yaşam Türk eşinden kaçıp Türkiye’ye sığındı

Türk eşinden kaçıp ’ye sığındı

Türk eşinden kaçıp Türkiye’ye sığındı

22.1.2021

İngiliz Paula Hugnes, rehber olarak geldiği Fethiye'de tanıştığı Türk genci ile 2005 yılında evlendi. Çift, İngiltere'ye yerleşti. Ancak Paula, bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başlayınca 2015'te ayrıldılar. Boşandığı eşinin, kendisini rahatsız etmesi üzerine, çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldu.



Muğla'da bir ev kiralayan talihsiz kadın 9, 11, 13 ve 14 yaşlarındaki 4 çocuğuyla yaşıyor. Pandemi döneminde işsiz kalan Hugnes'in dramı, Kızılay'ın ekmek dağıtımı sırasında ortaya çıktı. "Eski eşim bulamaz diye Türkiye'ye sığındık" diyen Hugnes'e yardım için Menteşe Sosyal Hizmet Vakfı devreye girdi.

Adem ÜLKER

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