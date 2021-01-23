  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Asel bebek için Bakan Koca devrede

Asel bebek için Bakan Koca devrede

Asel bebek için Bakan Koca devrede

23.1.2021

UŞAK'IN Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde yaşayan Saadet ve Rıfat çifti, tüp bebek yöntemi ile ikiz bebek sahibi oldu. Ancak doğuştan SMA hastası olan ikiz bebeklerinden Alya henüz 7 aylıkken hayatını kaybetti. Aynı acıyı tekrar yaşamak istemeyen çift, diğer çocukları Asel için bir kampanya başlattı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Asel bebeğin tedavisi için 5, 6 ve 7. aşamalarının devlet hastanelerinde uygulanacağını söyleyen Koca'nın, Asel bebeğin sağlığına kavuşması için her şeyi yapacaklarını söylediği öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Asel bebek için Bakan Koca devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.