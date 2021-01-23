Asel bebek için Bakan Koca devrede

UŞAK'IN Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde yaşayan Saadet ve Rıfat çifti, tüp bebek yöntemi ile ikiz bebek sahibi oldu. Ancak doğuştan SMA hastası olan ikiz bebeklerinden Alya henüz 7 aylıkken hayatını kaybetti. Aynı acıyı tekrar yaşamak istemeyen çift, diğer çocukları Asel için bir kampanya başlattı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Asel bebeğin tedavisi için 5, 6 ve 7. aşamalarının devlet hastanelerinde uygulanacağını söyleyen Koca'nın, Asel bebeğin sağlığına kavuşması için her şeyi yapacaklarını söylediği öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI