Canlı yayında cinayet itirafı geldi

TÜRKİYE'DE reyting rekorları kıran ATV'nin Müge Anlı programında ilginç bir olay yaşandı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamlarını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Günlerdir ailesinin katıldığı ve katilinin arandığı Ali Toprak cinayeti dosyası için canlı yayına katılan eşi Alime Toprak, bir anda ağlayarak kocasını öldürdüğünü itiraf etti.



KATİLİ ARIYORDU

MERSİN'İN Anamur ilçesinde muz serasında çalışan Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı Alime Toprak bulmuş ve Müge Anlı'nın programına katili aramaya gelmişti. Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti ile ilgili Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, "Seraya gittim, ses gelmeyince içeri girdim ve o sırada eşimi yerde hareketsiz şekilde buldum. Kafası da kanıyordu. Ben de onu öyle görünce bayıldım" dedi. Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu da programda konuşunca ortaya çelişkili bir durum çıktı. Ahmet Bey, Alime Torak'ı üzerini temizlerken gördüğünü anlatarak, "Ali nerede diye sordum, 'içeride düşmüş yatıyor' dedi. İçeriye girdiğimde etrafın kan olduğunu gördüm. Daha sonra Alime telaşlanarak etrafa bağırmaya başladı" dedi. Programa katılan Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı da Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi.





SONUNDA İTİRAF ETTİ

BU açıklamaların ardından Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü kabul etti. Gözyaşlarına boğulan Toprak, çocuklarına ve kendisine işkence yapan eşini öldürdüğünü canlı yayında anlattı. Stüdyo çıkışında İstanbul Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan Alime Toprak işlemlerinin ardından Mersin polisine teslim edildi.



BÜYÜK OĞLUM HİÇ ÜZÜLMEDİ BİLE

KENDİSİNİN ve çocuklarının eşi Ali Toprak'tan çok şiddet gördüğünü anlatan Alime Toprak, büyük oğlunun babasının ölümüne hiç üzülmediğini e söyledi. Olay günü eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum babasının öldüğüne üzülmedi bile. Çünkü babasından çok çekti" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL