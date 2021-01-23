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Haberler Yaşam Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı

Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı

Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı

23.1.2021

KONYA'DA Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Koçak'ı (40) evlerinin önünde tabancayla vurarak öldüren komşuları Özkan C. (42), adliyeye sevk edildi. Özkan C'nin, ifadesinde 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi. Özkan C'nin "Dışarıda karşılaştık. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dediği öğrenildi.

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