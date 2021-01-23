Pazar akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin güçlü oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak.
Güzel oyuncu 56. bölümde izleyiciyle buluşacak. Azra karakterinin kimleri, nasıl etkileyeceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.
Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, yeni bölümüyle 24 Ocak Pazar saat 20.00'de atv'de!
Hercai’ye sürpriz bir isim daha katıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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