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Haberler Yaşam Hercai’ye sürpriz bir isim daha katıldı!

’ye sürpriz bir isim daha katıldı!

Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranda fırtına gibi esen , kadrosuna yeni katılan isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu de, Hercai’nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Hercai’ye sürpriz bir isim daha katıldı!

23.01.2021, 12:46

Pazar akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai'nin güçlü oyuncu kadrosunda yer almaya başlayan Kutlubey, dizide Azra karakterini canlandıracak.

Güzel oyuncu 56. bölümde izleyiciyle buluşacak. Azra karakterinin kimleri, nasıl etkileyeceği ise şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai, yeni bölümüyle 24 Ocak Pazar saat 20.00'de atv'de!

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