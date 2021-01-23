SP hastası Barış uzaktan egitimi basarıyla bitirdi

İZMİR'DE doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak Serebral Palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Barış Ersan (9), pandemi nedeniyle uzaktan yapılan eğitim yılının bugün sona eren ilk yarısını başarıyla tamamladı. Barış için dede Kadir Ersan, kokokerççi dükkanını sınıf ortamına çevirmişti. Dede Ersan, "Geçen gün yürüteci ile 180 adım attı. Doktorumuz onu yeni bir operasyona hazırlıyor. Sosyal gelişimi de iyi gidiyor" dedi. Fizyoterapist Berk Kültürsay da, "Zihinsel bir sorunu yok. Barış'tan çok ümitliyiz" diye konuştu. Sınıf öğretmeni Çayan Arıkan ise, özel çocuklarda biraz daha zorlu olsa da Barış'ın ekran karşısında eğitime alıştığını ifade etti.