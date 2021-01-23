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Haberler Yaşam Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır’ın acı günü

Yeni Asır’ın acı günü

23.1.2021

YENİ Asır'da 27 yıl çalıştıktan sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle emekliye ayrılan ve uzun süredir akciğer ve beyin kanseri ile mücadele eden eski çalışma arkadaşımız İsmail Zengin, dün tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sevecenliği ve dostluğu ile herkesin gönlüne taht kuran evli bir çocuk babası Zengin, dün Doğançay'da son yolculuğuna uğurlandı. Yeni Asır gazetesi olarak İsmail Zengin'e rahmet, mesai arkadaşımız eşi Aynur Zengin ve kızı Beyza Zengin ile yakınlarına da başsağlığı dileriz.

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