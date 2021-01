Güçlü kasların sırrı 15 besinde saklı

Düzenli ve dengeli beslenme; dört besin grubunda bulu-nan besinlerin yeter-li miktarda tüketilme-siyle sağlanır. Bu besinler; süt grubunda yer alan süt, peynir ve yoğurt; et grubunda yer alan et, balık, tavuk, yumurta ve kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ile tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç, mısır ve tarhanadır. Bu besinlerin önerilen tüketim miktarları kişiye özgü olarak değişse de; bireyin yaşı, cinsiye-ti ve fiziksel aktivite durumu bu oranları etkiler. Kemik gelişimi için çok önem-li olan süt ve süt ürünleri kemiklerimizin daha sağlam ve sağlıklı olmasını sağ-lar. Ancak süt ve süt ürünlerini kullanırken, bu gıdalar ile alınan kalsiyumun emilimi için, vücudun D vitamini-ne ihtiyacı olduğunu da unutmamak gerekir. Siz-ler için araştırdık, kaslara iyi gelen 15 besini sıraladık.



YUMURTA

HER yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.



ANANAS

ANANASIN içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz.



BALIK YAĞI

BALIK yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.



TAVUK

HER tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.



YULAF

YULAF sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.



EGZERSİZİ UNUTMAYIN

VÜCUDUNUZDA kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir. Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir.



MUZ: Muz oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

BROKOLİ: Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.



ISPANAK: Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesini artırabilir olduğunu kanıtladı.

SÜZME PEYNİR: Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.



MERCİMEK VE NOHUT:

Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

SOMON: Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.



TATLI PATATES: Tatlı patates mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır.

KAHVERENGİ PİRİNÇ: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

BADEM: Badem protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

ÇİKOLATALI SÜT: Çikolatalı süt, kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.