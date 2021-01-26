Uzaktan kumandalar çocuk için büyük tehlike

İZMİR'DE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, sık kullanılan ev aletlerinin mikrop yuvası olduğunu hatırlatarak özellikle uzaktan kumandaların çocuk sağlığı açısından ciddi risklere neden olabileceğini ifade etti. Kumanda tuşlarının yerinden çıkıp çocukların akciğerlerine kaçabildiğini anlatan Dr. Astarcıoğlu, bu durumun tekrarlayan zatürreye neden olabileceğini söyledi.

BAKTERİ YUVASI GİBİ

PANDEMİ nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren çocukların, başından geçen ev kazalarında da artış yaşandı. Girintili çıkıntılı yapıya sahip uzaktan kumandaların ufak çocuklar için dikkat edilmesi gereken eşyalardan biri olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, televizyon veya başka cihazlara ait uzaktan kumandaların bebek ve çocuk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Uzaktan kumandaların her gün, tüm aile üyelerinin defalarca dokunduğu bir cihaz olması nedeniyle bakteri yuvası haline geldiğini dile getirdi.

DÜZENLİ TEMİZLENMELİ

DR. Astarcıoğlu, kumanda düğmelerinin, girintili çıkıntılı yapısı ve bakterilerin çoğalma riskini artırması nedeniyle ev içi mikrobik bulaşta önemli olduğunu belirtti. Kumanda aletlerinin çocuklar için taşıdığı risklere dikkat çeken Dr. Astarcıoğlu, "Pilin yerinden çıkartılıp yutulması yemek borusu yanıklarına sebep olur ki bu da hayati tehlikeye yol açar" dedi. Kumandaların hijyenik temizliğinin de düzenli olarak yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Astarcıoğlu, "Aileler dikkat etsin ve kumandaları ortada bırakmasın" dedi.