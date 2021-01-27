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MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? ÖSYM MSÜ başvuru

4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan MSÜ) için başvurular başladı. ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzunu yayınladı. Peki MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? ÖSYM MSÜ başvuru

27.01.2021, 10:16

MSÜ başvuruları başladı. ÖSYM'in yaptığı duyuruya göre MSÜ başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. İşte MSÜ başvuru şartları...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

BAŞVURU SÜRESİ : 27 Ocak-23 Şubat 2021 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 24 Şubat 2021)
SINAV TARİHİ : 4 Nisan 2021
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 110,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Mart 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

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