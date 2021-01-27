Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 27 Ocak Çarşamba Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 27 Ocak Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar....

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ankara Çankaya'da yaşayan Seyhan Arslan'ın farklı bir evlatlık verilme hikayesi vardı. Biyolojik ailesi tarafından komşularına verildi. Evlatlık olduğunu hissettiğini söyleyen Seyhan Hanım, ailesini bulmak istiyor... 38 yıllık hasret sona erecek mi? Seyhan Arslan'ın ailesi bulundu. 38 Yıl önce komşularına evlatlık verilen Seyhan Hanım'ın ailesi bulunmuştu. Amcası yayına bağlandı. Annesinin vefat ettiğini babasının ise felç kaldığını söyledi. İki erkek kardeşi olduğunu öğrenen Seyhan Arslan, annesi ve kardeşinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. 35 yaşındaki Arzu Aygün Samsun'da kayboldu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı. Yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a geldi. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen aile canlı yayında... Son olarak arkadaşı Muharrem'in aracına bindi. Arzu Aygün nerede, kiminle? Şüpheli bir şekilde kaybolan Arzu Aygün'ün sevgilisi Muharrem Bey canlı yayında... Muharrem Bey 5 yıldır Arzu ile birlikte olduğunu o dönem ailevi problemler yaşadığını açıkladı. Muharrem Bey Arzu kaybolmadan 15 gün önce Arzu'nun Kenan ve Abdullah ile görüştüğünü öğrendiğini Arzu'nun kendisine bellek ve telefon bıraktığını bana bir şey olursa bunları polislere teslim et dediğini ileri sürdü. Hasan Kiraz'ın şüpheli kayıp dosyası. Polis 8 ay sonra gözaltı operasyonu başlattı.