Geleneksel lezzet ‘etli ekmek’

Bayındır, en az 150-160 yıllık olduğu tahmin edilen "etli ekmek" geleneğine sahip çıkıyor. Uzun yıllar boyunca, düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplumsal etkinliklerde tercih edilen "etli ekmek" 47 yaşındaki pide ustası Savaş Gürkan tarafından aslına uygun olarak yaşatılıyor. Bayındır'ın, baş yemeği olan 'Etli ekmek' günümüzde ekmek fırınları ve pide salonlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

KONYA'DAN FARKLI

Etli ekmeğin Ramazan aylarının da en çok sevilen yemeği olduğu belirten pide ustası Savaş Gürkan, "Bayındır'da, etli ekmeğin tahtını kimse sallayamaz. Öz kültürümüz etli ekmek varken 'fast food' türü yiyecekler çok tercih edilmiyor. Dışarıdan gelen müşterilerimiz, 'ne yiyebiliriz?' diye sorduklarında tavsiyem 'etli ekmek' oluyor. Bir yiyen, bir daha istiyor. Sanıldığı gibi ağır bir yemek değil. Mideyi ve kalbi yormuyor. Ancak, Bayındır'ın 'etli ekmeği' Konya'nın etli ekmeği ile karıştırılmamalı. Hamurun küçüklüğü ve kullanılan iç malzeme tamamen farklı. Kültürel olarak zengin bir çeşitliliğe sahibiz. İlçemizde yaşayan Göçmen, Kafkas, Yörük ve Pomak halkları da 'etli ekmeğe' sahip çıktı. 'Etli ekmeğin' tanıtımını ülke genelinde daha etkin bir şekilde yapılmalı" ifadelerini kullandı.

NADİR UYSAL