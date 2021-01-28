Kovid-19 felç etti

İzmir'de 64 yaşındaki Çetin Çelik, Kovid-19 hastalığı geçirdikten 2 hafta sonra felç oldu. Ayaklarında ve kollarında aniden gelişen güç kaybı ile 2 günde vücudunu hareket ettiremeyecek duruma gelen hastanın, virüs kaynaklı Guillain-Barre Sendromu (GBS) geçirdiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, enfeksiyon sonrası kaslara giden sinirlerin harap olması sonucu bu tür felçlerin görülebileceğini belirtti.



5 GÜNDE HAREKET ETTİ

Doç. Dr. Arslan, hastanın uygulanan tedavi sonrası normal hayatına geri döndüğünü ancak dünyada benzer vakaların az da olsa görüldüğünü, hastanın durumunu olgu sunumu olarak literatüre bildireceğini ifade etti. Yürüyemez ve kolları hareket edemez hale gelen evli ve 2 çocuk babası Çelik'i muayene eden Medicana İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, hastanın Guillain-Barre Sendromu'na (GBS) yakalandığını söyledi. Bunun enfeksiyon sonrası 1-3 hafta arasında geliştiğini ve sinirlerin tahribatına yol açtığını belirten Arslan, "Hastamızda sinirin tüm gövdesini tutan, güç kaybına ve hastalığın ağır seyretmesine neden olan GBS vardı. Hastamıza, immünglobulin tedavisi uyguladık. Ertesi gün cihaza bağlı olmadan nefes almaya başladı. 5 gün sonra kol ve bacaklarını hareket ettirdi. Ve fizyoterapinin ardından, ayakta durur ve yürür hale geldi" dedi.