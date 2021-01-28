Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 28 Ocak Perşembe Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, heyecan dolu yeni bölümü ile izleyicilerin karşısında. Hafta içi her gün gündemi belirleyen canlı yayınlarla ekranlarda olan Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 28 Ocak Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybında Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktardı. Hasan Kiraz 11 Mayıs 2012 tarihinde kaybolmuştu. Trafik kazası geçiren Hasan Kiraz'a sigorta şirketi tazminat ödemişti. Sigorta parası ve Hasan Kiraz ortadan kayboldu. Sakarya'da yaşanan gelişme sonucu operasyon başlatıldı. Sigortacı Niyazi ve 13 kişi gözaltına alındı. Niyazi'nin sürekli kendisini arayıp birlikte iş yapalım demeye başladığını eklerken Niyazi ile tanışmanın nedeninin hesaba nasıl girerim öğrenmek için olduğunun altını çizdi. Müge Anlı Hüseyin'in daha önceki yayınlarda böyle anlatmadığını önce 20.000 TL çekip kardeşini arama çalışmalarında kullandığını daha sonra Niyazi'ye buna söylediğini ona da 20.000 TL çekip verdiğini anlattığını hatırlattı. Merve Hanım doğru olanının ilk hesaba girdiğinde para çekmediklerini bankaya gidip parayı çektiklerini hatta kayıtlarının olduğunu söyledi. Müge Anlı bu işin kolay bir iş olmadığını Dalaman İlçe Emniyetine teşekkür etti. Müge Anlı Burhan Aykurt cinayetini de hatırlattı. Müge Anlı Süheyla Hanım'ında gözaltına alındığını az önce bilgisinin geldiğini sıranın Hüseyin Kiraz'a geldiğine işaret etti. Müge Anlı Sakarya Emniyetinin şu anda stüdyoya geldiğini ve Hüseyin Kiraz'ın gözaltına alınacağını açıkladı. Merve paralarının olmadığını avukat Onur Yavaş ile kendilerini Süheyla tanıştırdığını söyledi. Canlı yayında Hüseyin Kiraz gözaltına alındı. Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Arzu Aygün'ün sevgilisi canlı yayında...