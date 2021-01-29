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Haberler Yaşam Akıncı 5. bölüm izle! Akıncı yeni bölüm izle

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ekranlarının reyting rekortmeni Akıncı 5.bölüm izle! Dizinin yeni bölüm sloganı; “Akıncı teslim ol!” olacak. Akıncı yeni bölümde; Nergis’i kaçıranın olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis’i kurtarmak için Lukas’ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Başrollerinde ve Büşra Develi’nin yer aldığı Akıncı yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm izleme ekranı...

Akıncı 5. bölüm izle! Akıncı yeni bölüm izle

29.01.2021, 19:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 19:44

Merakla beklenen Akıncı 5.bölüm yayınlanıyor. Akıncı yeni bölümde, Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

AKINCI YENİ BÖLÜM İZLE

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder.

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

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