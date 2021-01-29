Flamingoların vatanına kirli su

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum'daki atık su arıtma tesisi, bundan 6 ay önce CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devre dışı bırakıldı. Tesisteki "Dekantör" adı verilen arıtma cihazları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sökülerek götürüldü. Mumcular beldesindeki tesis yine büyükşehir tarafından bobinaj atölyesine çevrildi. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Mumcular'ın atık suyu, temizlenmeden 6 aydır Mazı Çayı'na, buradan da flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'na, alandan da Güllük Körfezi'ne akmaya başladı. Bodrumlu Çevre Mühendisi Ali Diken, Tuzla Sulak Alanı'nın 2001 yılında IBA (İmportant Bird Area) tarafından "Dünyaca önemli kuş alanı" olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Sulak Alan, yaklaşık 380 hektar ve her yıl flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

KUŞLAR KAÇABİLİR

Sulak alana uzanan akarsu kollarına yapılacak atıksu deşarjları sudaki besin yoğunluğu, su sıcaklığı, sudaki fekal koliform seviyesi, sudaki tuzluluk yoğunluğu, koku gibi değişimlere ve ötrofikasyona sebep olması nedeniyle Flamingo ve birçok kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan beslenme amaçlı uğradıkları Tuzla Sulak alanından uzaklaşmasına neden olacaktır" dedi. Diken, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 21. Maddesin'de "İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular verilemez" denildiğini de belirterek, "Yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 2021 Yılı itibari ile 96 bin 561 TL idari yaptırım uygulanıyor" diye konuştu.





GÜRÜN YAPIYOR ARAS SEYİRCİ KALIYOR

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Mumcular'ın belde belediyesi olduğu dönemde yapılan atık su arıtma tesisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bobinaj atölyesine çevrildiğini söyledi ve "6 ay önce geldiler, arıtma cihazlarını sökerek götürdüler. O zamandan beri tonlarca atık su doğaya bırakılıyor. Bu kirli su, Mazı Çayı'yla birlikte dünyanın sayılı flamingo cenneti ve koruma altında olan Tuzla Sulak Alanı'na, oradan da dünyanın en güzel körfezlerinden, Türkiye'nin balık ihracatının yüz akı olan Güllük Körfezi'ne gidiyor. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kendi elleriyle doğayı ve çevreyi katlediyor. Maalesef Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da bu duruma seyirci kalıyor. Bodrum bunu hak etmiyor. Bu duruma AK Parti olarak seyirci kalmamız mümkün değil, gerekli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ