Gaziemir hükümet konağına kavuşuyor

İzmir'in 1/100.000'lik planlarının onaylanmasında ve Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliğine kavuşmasında önemli çaba sergileyen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'dan şimdi de, Gaziemir'e modern hükümet konağı müjdesi geldi. 16 mahallesi ve 140 bine yaklaşan nüfusuyla büyük bir ilçeye dönüşen Gaziemir'de ihale işlemleri tamamlanan yeni hükümet konağının 15 gün içinde inşaatının başlayarak, bir yıl içinde bitirileceğini kaydeden Nasır, "İzmir'e ve Gaziemir'imize yakışır 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturuyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, yeni hükümet konağı ile birlikte devletimizin hizmetlerine vatandaşımızın rahat ulaşımını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



TEK ÇATI ALTINDA

Nasır, "Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü tek çatı altında toplanarak hizmetlerini sürdürecek" dedi.