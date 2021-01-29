Öğretmenler çocuklarla etkileşim halinde oluyor

DIJITAL Kampüs'te 'VR Gerçeklik' uygulamalarını sisteme koyduklarını belirten Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Bornova Kampüs Müdürü Sevgi Alpözel, "Öğretmenlerimiz ders esnasında o gözlüklerle çocuklara etkileşim halinde oluyor. Soru cevap yapabilecekler. Çocuklar gözlüğü taktığı andan itibaren kendilerini sınıf içerisinde görecekler. Ve soyut olan kavramların somutlaştırılmasında çok önemli. Çünkü hitap ettiğimiz yaş dönemi somut işlemler döneminde olan çocuklar. Gözüyle görebildiği, eliyle dokunabildiği şeyleri anlamlandırıyor ve bilgilerin kalıcılığı adına bu çok değerli. Online eğitimin en büyük sıkıntısı ev ortamının çok fazla uyaranlar içermesi ve çocukların eğitimde günlük rutinlerinin bozulması. Örneğin uykularının saatlerine uyamama, sabah kalkamama ya da okuldaki gibi disiplinli bir şekilde kalkıp çalışma masasında duramama gibi. Dolayısıyla biz programımızı disiplinli ve bir bütün içinde yapmaya çalışıyoruz. Bu sistemi bir havuz gibi düşünün. Bu havuzun parçaları var. VR gözlük sadece cep telefonuyla takılan soyut kavramları somutlaştırmak için kullandığımız bir teknoloji" dedi.