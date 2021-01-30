Durdurmak istediği otomobilin altında kaldı

Muğla Yatağan'da, 34 yaşındaki Nazmi Özler, kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan'ın Şeref köyünde meydana geldi. Nazmi Özler, çalıştırmak üzere evinin yanında park halindeki arabasının yanına gitti. Arabasını çalıştıramayan Özler, bu sırada arabadan indi. El freninin boşalmasıyla arabasının hareket ettiğini fark eden Özler, durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Özler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bozarmut beldesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Özler'in bekar olduğu, engelli anne ve babasına babasına baktığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER