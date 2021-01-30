  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Durdurmak istediği otomobilin altında kaldı

Durdurmak istediği otomobilin altında kaldı

Durdurmak istediği otomobilin altında kaldı

30.1.2021

Muğla Yatağan'da, 34 yaşındaki Nazmi Özler, kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan'ın Şeref köyünde meydana geldi. Nazmi Özler, çalıştırmak üzere evinin yanında park halindeki arabasının yanına gitti. Arabasını çalıştıramayan Özler, bu sırada arabadan indi. El freninin boşalmasıyla arabasının hareket ettiğini fark eden Özler, durdurmaya çalıştığı otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Özler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bozarmut beldesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Özler'in bekar olduğu, engelli anne ve babasına babasına baktığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Durdurmak istediği otomobilin altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.