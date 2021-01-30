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? MEB'den açıklama geldi mi?

Birinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler ara tatilde 1 haftayı geride bıraktı. Binlerce öğrenci ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ve yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Peki okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte MEB takvimine göre okulların açılma tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama geldi mi?

30.01.2021, 17:43

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim ile ilk dönemi tamamladı. Tatilde bir haftayı geride bırakan öğrenciler ikinci dönemin ne zaman başlayacağını ve yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüzyüze eğitim olacak mı? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.

Bakan Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

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