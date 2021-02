Son günlerde yoklama kaçağı araştırmaları yoğunluk kazandı. Askerlik çağına gelmiş kişiler yoklama işlemlerini ve yoklama kaçağı cezasını araştırıyor. Peki, yoklama kaçağı nedir? Askerlik yoklama kaçağı cezası ne kadar? İşte detaylar...

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR, CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.



YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor. Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmi dört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.