Son günlerde yoklama kaçağı araştırmaları yoğunluk kazandı. Askerlik çağına gelmiş kişiler yoklama işlemlerini ve yoklama kaçağı cezasını araştırıyor. Peki, yoklama kaçağı nedir? Askerlik yoklama kaçağı cezası ne kadar? İşte detaylar...
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR, CEZASI NE KADAR?
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor.
YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?
Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor. Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmi dört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.
YOKLAMA CEZASI
Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;
a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,
b) Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,
ç) Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden, itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Barışta, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 89'uncu maddesi uyarınca haklarında verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra kabul edilecek bir özrü olmadan,
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…) yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,
b) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar için, en son gönderilme tarihinden,
d) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin bitiminden,
itibaren dört ay içinde gelenler altı aya kadar, yakalananlar iki aydan altı aya kadar; dört aydan
sonra bir yıl içinde gelenler iki aydan bir yıla kadar, yakalananlar dört aydan bir yıla kadar; bir yıldan
sonra gelenler dört aydan iki yıla kadar, yakalananlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
2 Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olanlarla ruhsatlılardan
sevk gününün bitmesinden itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler iki seneden aşağı olmamak üzere elde edilenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasına mahkum edilirler. Az vahim hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer hallerde gösterilen cezalar yarıya indirilir.
YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.
YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
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