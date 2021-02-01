Atları ölüme terk ettiler

Aydın Efeler'de günlerce yağmur altında soğukta kalan 2 at için hayvanseverler seferber oldu. Hayvanseverler, aç ve susuz kalan atların durumunu Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e bildirdi. Kaymakam Şahin'in talimatıyla Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile atlar güvenli bir alana alındı. Emeği geçenlere teşekkür eden Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Maalesef Aydın'da bu tür olaylar neredeyse her gün yaşanmakta. Yük hayvanları bu şekilde terk edilmekte, sahibi denen kişiler yaz başında bu hayvanları kullanacakları zaman yaşıyorlarsa geri alıp çalıştırmaktalar" diye konuştu.

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