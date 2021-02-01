  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Şubat Pazartesi hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! İşte 1 Şubat Pazartesi

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, ( ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, , Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Şubat Pazartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Şubat Pazartesi hava durumu
İHA

01.02.2021, 09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19
Adana: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 1 Şubat Pazartesi hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.