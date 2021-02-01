Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer: “Kadınlar o dönemde de güçlü”

Dizideki performansıyla övgü alan ve kısa sürede seyircinin favorileri arasına giren 22 yaşındaki oyuncu, Bala Hatun rolü için seçilmesini "Hayatımın en mutlu anlarından biriydi" sözleriyle anlatırken, karakterini "Osman Bey'in eşi olması dışında yine kurucu unsurlar arasında yer alan Şeyh Edebalı'nın kızı. Dünyanın ilk kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği'nde önemli görevler üstleniyor. Bu kadar önemli bir ismi izleyiciye en doğru şekilde yansıtmak ilk günden bu yana en hassas olduğum konu. Artık her olay ve durum karşısında 'Bala nasıl düşünürdü?' 'Bala nasıl yapardı? Ne tepki verirdi?' diye düşünüyorum" şeklinde anlattı.

"KADINLAR GEREKTİĞİNDE DE SAVAŞÇI"

Kuruluş Osman'ın kadın karakterlerinin dizideki ağırlığından bahseden Özge Törer, "Osmanlı'nın kuruluş döneminde kadınlar, erkekler kadar önemli bir role sahip. Ekonomik ve sosyal hayatın devamını sağlıyorlar. Yönetimde söz sahibiler. Obalarını ve vatanlarını korumak için gerektiğinde de savaşçı olabiliyorlar. Günümüzle kıyaslarsak kadınların o dönemde daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz" diyerek dizinin kadınlara yaklaşımından övgüyle söz etti.

"SET BENİM İÇİN OKUL GİBİ"

Kuruluş Osman setinin kendisi için bir okul olduğunu söyleyen Törer, "Üniversite eğitimim de oyunculuk üzerine. Şanslıyım ki Kuruluş Osman seti de benim için okul gibi, çok şey öğreniyorum" derken, yıldız oyuncu Burak Özçivit'le birlikte çalışmayı ise "Burak Bey'in tecrübesi ve başarıları yadsınamayacak derecede. Onun profesyonelliği, başarılı oyunculuğu tabii ki bana da yansıyor. İlk projemde böyle bir oyuncuyla çalışmak benim için büyük bir şans" sözleriyle tanımladı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.