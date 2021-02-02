Acımasız katilden kan donduran ifade

ISPARTA'DA üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19), 2019'da eski sevgilisi Zafer Pehlivan (20) tarafından önce boğulup sonrasında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararda katil Zafer Pehlivan'ın mahkemedeki savunmasında verdiği ifade tüyler ürpertti.

CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

MÜEBBET hapis cezasına çarptırılan katil Zafer Pehlivan ifadesinde, "O sırada yüzü ters dönüktü. Boğazını sıktım, yüzünü çevirdiğimde mosmordu. Ben de yerde bulduğum kabloyu doladım ama sıkmadım. Kabloyu çıkardım. Tezgâhın üstünden bıçağı aldım, kalbine sapladım. Sonra karnının üstüne oturduğum için bıçak geriye doğru çıktı. Ben de bıçağı bastırdım içeri girme-si için. Yani dışarı çıkarma-dan bıçağı bastırdım" dedi.

TASARLAMA SAYILMADII

SPARTA 1. Ağır Ceza Mah-kemesi gerekçeli kararında, katil Pehlivan'ın, Güleda'yı önce kabloyla boğup sonra kalbinden 6 kere bıçaklama-sını ve ölene kadar karnının üstünde oturmasını, "Cana-varca his bulunduğuna dela-let etmeyeceğine" hükmet-ti, "Saat 00.00'a kadar 'Önce seni, sonra kendimi öldüre-ceğim" sözlerini de tehdit saymadı. Bu kararın ardın-dan Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, Yargıtay'a iti-raz dilekçesi verdi. Mah-kemenin verdiği karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dai-resi tarafından da onay-landı. Tarafların iti-razlarını Yargıtay Ceza Dairesi inceleyecek.



YARGITAY'IN KARARINI BEKLEYECEKLER

GÜLEDA'NIN aile avukatı Alev Öztürk, Zafer Pehlivan'ın, maktule saatlerce hem manevi hem de fiziki eziyet çektirdiğini söyledi. Mahkemenin, maktulün şiddet sarmalından, fiziki ve manevi eziyetlerden çaresizce kurtulmaya çalışmasını, maktulü öldürme teşebbüslerinin, somut delillere rağmen görmezden geldiğini söyleyen Öztürk, "Bu karar, Cankel ailesini bir kez daha yasa boğdu ve yıktı" dedi. Öztürk, itiraz dilekçelerinde her şeyi detaylıca açıkladıklarını ve Yargıtay'ın kararını bekleyeceklerini dile getirdi.

Ferdi YAVUZ