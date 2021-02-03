YKS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

YKS başvurusu ile ilgili araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Binlerce üniversite adayının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. Peki YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Aygün,YKS başvurularıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM YKS kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS 2021 başvurularu 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.