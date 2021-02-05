Binasını yıkıp kendi yapana vergi desteği

Kentsel dönüşümü desteklemek için binasını ya da evini kendi yıkıp tekrar kendi yapana vergi teşviği geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetler Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayınlandı. Buna göre 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde değişiklik sağlandı.



MALİYETLER DÜŞTÜ

Taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerinde, KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kararın artık riskli yapılarda bedeli karşılığı evlerini yeniletmek isteyen arsa sahipleri ve yükleniciler açısından çok önemli bir dönemi başlattığını ve maliyetleri yüzde 17 azalttığını söyledi. Kiraz, 'kendin yık kendin yap' olarak tanımlanabilecek modele göre kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ortaya çıkan arz fazlası nedeniyle son dönemde var olan tıkanıklığın aşılabileceğini belirterek, böylece kentsel dönüşümün daha hızlı yapılabileceğini söyledi.