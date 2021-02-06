Komandolar Munzur’dan Eren’e selam gönderdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla düzenlenen Eren-7 Mercan- Munzur Operasyonu'nda görevli komandolar, Munzur Dağları'nda kar üzerine sprey boyayla "İyi ki varsın Eren" yazıp Türk bayrağı açtı. Tunceli Valiliği, operasyona ilişkin görüntüler ile Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında teröristlerin saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı ve askerlerin "Komando Marşı"nı seslendirdiği video klibi basınla paylaştı.