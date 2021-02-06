Zeynep’in öldüğü kazanın sorumluları mahkemede

İZMİR'İN Menemen ilçesinde geçen yıl 14 Ekim'de Aycan Yörük yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın davası sürüyor. Bilirkişi raporunda talihsiz genç kadının kusurunun olmadığının belirtilmesi üzerine, kamyon sürücüsü Aycan Yörük tutuklanmıştı.



9 YIL HAPSİ İSTENDİ

İDDİANAMEDE kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen burada çarptığı ifade edildi.

SANIKLAR hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşma dün Menemen'de görüldü. Hakim, sanık Yörük'ün tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Aslan'ın ailesi ise, kamuoyundan hukuki süreç devam ederken destek talep etti.

Acılı aile, "Zeynep MS hastasıydı. Sağlık sorunlarına rağmen sporda ve iş hayatında başarılar elde etmişti ama ihmaller zincirine kurban gitti" dediler.