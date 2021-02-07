Aşılananların sayısı 2 milyon 600 bini geçti

Türkiye'de Çin'den getirilen korona virüs aşılarının uygulanmasına devam ediliyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından, yurt genelinde belirlenen merkezlerdeki aşı odalarında risk gruplarına göre önceliği olanlar aşılanıyor. Alınan son bilgilere göre, Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyon 600 bini aşmış durumda. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ocak-şubat-mart aylarındaki aşılana oranlarına ve tedbirlere uymanın önemine değindi. "Bu dönemde aşılamayı ne kadar fazla yapabilirsek ülkemiz için haziran ve temmuz aylarını o kadar rahat geçirebileceğiz" diyen Kayıpmaz, "İkinci doz uygulandıktan bir hafta sonra antikor yanıtları iyi bir düzeye ulaşıyor ve iki hafta sonra artık istediğimiz antikor yanıtını elde edebiliyoruz. Bu da ilk doz aşılamadan 6 hafta sonrasına tekabül ediyor" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova ise üçüncü dalga uyarısı yaptı. Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın sıkıntısı ile birlikte tedbirlerin ihmal edilmesinin üçüncü dalgayı getirebileceğini kaydeden Taşova, "Aşı olanlar virüsü almayacak anlamına gelmiyor. Tekrar virüsü kapabilirsiniz. Bu aşının size sağladığı en önemli avantaj, semptomsuz olarak veya hastalığı çok hafif geçirmenizi sağlamaktır" dedi.