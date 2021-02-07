Çift maske virüsten daha çok korur mu? Bilim Kurulu üyesinden uyarı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı dünya genelinde tedbirler alınmaya devam ediliyor. Virüsün mutasyona uğraması sonucu bulaş hızının artması rakamlara da yansıdı. Peki virüse karşı korunurken neye dikkat etmek gerekiyor? Çift maske virüsten daha çok korur mu? Bilim Kurulu üyeleri merak edilenleri açıkladı.

KALABALIKTA ÇİFT CERRAHİ MASKE

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: Evde yapılan bez maskeler kesinlikle kullanılmamalı. Ne mutant virüse ne de eski virüse karşı koruyuculuğu yüksek değil. Bu nedenle kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Toplu taşımada ve kalabalık ortamlarda çift cerrahi maske kullanılmasını öneriyorum. N95 maskelerde nefes alma ve kullanma süreleri kısıtlı olduğundan halk kullanmamalı, sadece hastanelerde ve laboratuarlarda sağlık çalışanları tarafından kullanılmalı.





MUTASYONLU DÖNEMDE BEZ MASKE KULLANMAYIN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan: Pandemi başladığında hem cerrahi maskelere erişimde güçlük olması hem de toplumda görülme sıklığının düşük olması nedeniyle açık alanlarda bez maskeler kullanılıyordu. Bez maskelerin eskiye kıyasla şimdi daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ancak şimdi hem cerrahi maskelere erişim kolay hem de virüste bulaşıcılığın artmasına yol açan mutasyonlar oldu. Bu nedenle mümkün ise cerrahi maskelerin kullanılmasını öneriyorum. Cerrahi 3 katlı maske koruyuculuk açısından daha üstün. Mutasyonlu virüsün olduğu dönemde cerrahi maske daha avantajlı. Bez maske takılacaksa da geçirgenliği düşük ve sık dokunmuş kumaştan yapılmış, kişinin yüzüne uygun, üç katlı, burun bölgesinde metali olanlar tercih edilmeli.





BEZ MASKELER SIK DOKUNMALI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: Bez maskelerin cerrahi maskelere göre daha az koruyucu olduğunu belirtebiliriz. Ancak bez maskenin de koruyuculuğunun yüksek ya da düşük olması dokusuna bağlı. Yani bez maskelerde kullanılan materyal önemli. Sık dokunmuş pamuklu kumaşlar ve ipekten yapılan materyaller ciddi anlamda koruyor. Ayrıca cerrahi maskeler günlük kullanıp atıldığı için daha hijyenik. Bez maskelerin hem sık dokunması hem de sürekli yıkanması gerekiyor. Hastalığın mutant virüslerle yüzde 30-40 daha fazla bulaştığını göz önüne aldığımızda kalabalık ortamlarda çift maske kullanılması önlemimizi almak açısından mantıklı. ABD'de CDC (Hastalık kontrol ve korunma merkezleri) çift maske ve tek maske kullanımının mutant virüse karşı etkisini inceliyor.