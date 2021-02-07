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Haberler Yaşam Eklem ağrılarına ardıç yağı çözümü

Eklem ağrılarına yağı çözümü

Eklem ağrılarına ardıç yağı çözümü

7.2.2021

İNsanlık tarihi boyunca alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanılan ardıç meyvesinin yağı da kendisi kadar faydalı. Ardıç yağının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir. Magnezyum eksikliği nedeniyle kollarda ve bacaklarda oluşan krampları engelleyen ardıç yağı; romatizma, eklem ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Öte yandan, sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrılarına ardıç yağının şifa olduğu bilinmektedir

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