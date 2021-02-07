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Haberler Yaşam Hercai yeni bölüm canlı izle I Hercai 58. bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle I . bölüm canlı izle

ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. İşte . bölüm canlı izleme linki...

Hercai yeni bölüm canlı izle I Hercai 58. bölüm canlı izle

07.02.2021, 20:03

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

HERCAİ 58. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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