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Haberler Yaşam Koronavirüsten sonra bir yeni salgın daha! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüsten sonra bir yeni salgın daha! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Dünya henüz koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yeni hastalık daha ortaya çıktı. 'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüsten sonra bir yeni salgın daha! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı
AA

07.02.2021, 12:54

Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı. Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.



Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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