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Haberler Yaşam Afyon’da bağ evine kumar baskını

’da bağ evine kumar baskını

Afyon’da bağ evine kumar baskını

8.2.2021

AFYONKARAHİSAR'DA polis ekiplerinin bir bağ evine yaptığı baskında kumar oynayan 18 kişiye para cezası uygulandı. Polis, Aliihsanpaşa Mahallesi Gürgen Sokak'taki bağ evine operasyon düzenledi. Ekipler, Murat A. isimli şahsa ait olan bağ evinde yaptığı aramada plastik okey ıstakası, okey taşı, 1 adet üzerinde isimler ve miktar yazılı kağıt ele geçirdi. Murat A.'ya kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapılırken 17 şahsa bin 336'şar TL kabahatler kanununun 34. Maddesi gereği idari para cezası uygulandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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