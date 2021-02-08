İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav giriş yerleri görüntüle

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bakanlık bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatlarda sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarını merakla bekliyordu. Bakanlıktan yeni bir duyuru yayınlanırken sözlü sınav giriş yerleri listesi erişime açıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir. "

KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.

Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

Aşağıda belirtilen listelerde adı soyadı yer alan adayların 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.