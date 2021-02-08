Koronavirüs anket sonuçları açıklandı!

Beklenen araştırma sonuçları AK Parti'ye sunuldu ve belli olan sonuçlar koronavirüs mücadelesinde hem karnemizi ortaya çıkardı hem de mutasyonlu virüse karşı eksiklerimizi... Ayrıca kapsamlı kovid anketinin sonuçlarına göre çok önemli uyarılar da yapılması gerekti. Anormale alıştığımızı gösteren araştırma neticesi mutasyona karşı da halen yeterince savunmada olmadığımızı ortaya koydu.



AK Parti'ye sunulan ve geçen ay yapılan araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle:



YÜZDE 97 MASKE TAKIYOR

Önlemler içinde en çok uygulanan maske kuralı oldu. Vatandaşların yüzde 97'si maskesini taktığını söyledi. Yüzde 74 el dezenfektanı kullanıyor, yüzde 65'i toplu taşıma araçlarını kullanmıyor, yüzde 73'ü kalabalık yerlere gitmiyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 71.





'NORMAL' İÇİN BİR YIL BEKLENTİSİ

İnsanlar hayatın kısa sürede normale döneceğine inanmıyor. Normalleşme için beklenen tarih bir yıl sonrası. Araştırmaya katılanlarını yüzde 64'ü hayatın bir yıl sonra, yüzde 24'ü 6 ay, yüzde 8'i 1-2 aya normale döneceğini düşünüyor. Yüzde 1'lik grup ise hayatın zaten normal olduğunu belirtiyor.



YÜZDE 45'İN AİLESİNDE KOVİD-19 ÇIKTI

Araştırma toplumun yüzde 45'nin ailesinden Kovid 19'a yakalanan olduğunu ortaya koydu. Evin içinde yakalananların oranı ise yüzde 22. Bu oran İstanbul'da yüzde 27'yi buldu.



AŞIYA OLUMLU BAKIŞ ARTIYOR

Kovid 19 aşısı yaptıracağını söyleyenlerin oranı her geçen gün artarak yüzde 52 düzeyine geldi. Yaptırmayacağını söyleyenler arasında 18-49 yaş grubu ağırlık kazanıyor.

BAŞ AĞRISI, UYKUSUZLUK VE KİLO ARTTI

Pandemi nedeniyle yüzde 45'lik bir grup doktora gitmesi gerekirken bunu erteledi. Bunun da başka sağlık sorunlarına neden olduğu ve önümüzdeki dönemde sonuçların ortaya çıkacağı düşünülüyor. Pandemi döneminde baş ağrıları ve uykusuzluklar da arttı. Araştırmaya katılanların yarıya yakın bölümü pandemi döneminde kilo aldığını belirtti. Kilosundan memnun olmayan kadınların oranı ise erkeklerden daha yüksek.





YARISI ANTİDEPRESAN KULLANIYOR

49 yaş ve üstü grupta antidepresan kullanımı çarpıcı rakamlara ulaştı. Bu grubun yüzde 48'i yanı neredeyse yarısı anti depresan kullanıyor.



TEHLİKELİ GÜZELLİK: BEZ MASKE!

Bez maskeler şıklığından ödün vermek istemeyenler için renk renk desen desen piyasaya sunularak cazibe odağı oluyor. Ancak uzmanlar evde yapılanlar dahil bu maskelerin mutasyonlu virüse karşı etkisiz kalabileceği uyarısında bulunuyor.



BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ: Bez maskelerin koruyuculuğu yüksek değil. 3 katlı cerrahi maske kullanılmalı. Toplu taşımada ve kalabalıkta çift cerrahi maske kullanılmasını öneriyorum.



BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. DENİZ ÇALIŞKAN: Şimdi hem cerrahi maskelere erişim kolay hem de virüste bulaşıcılığın artmasına yol açan mutasyonlar oldu. Cerrahi maske korur.





HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MURAT AKOVA: Hastalığın mutant virüslerle yüzde 30-40 daha fazla bulaştığını göz önüne almamız gerekiyor.



'SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR'

Hava sıcaklığının cuma günü 22 dereceye ulaştığı Antalya'da kısıtlama öncesi maske-mesafenin hiçe sayıldığı sokak görüntülerinin ortaya çıkması endişe yarattı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri "İşi sıkı tutmalıyız" uyarısı yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da "Sıcak havayla birlikte gevşemenin ağır sonuçları olabilir. Lütfen sevdikleriniz ve sağlıkçılar için maskenizi çıkarmayın" dedi.