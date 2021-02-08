Kültürpark bir kent parkı olmalı!

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yaklaşık 16 ay içinde 12 toplantı yaptıklarını, bunun sonucunda hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Kültürpark Planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YEŞİL ALANLAR ARTMALI"

Oda Başkanı İlker Kahraman, plana göre hangarların yıkılıp yerine en az 12000 metrekare olacak binalar yapıldığını, Celal Atik Spor Salonunun yıkılıp yerine en az 6000 metrekarelik bir bina yapıldığını; korunacak ve tescilli binalar eklendiğinde inşaat emsalinin %5 olması istenirken %9'a çıktığını belirtti. Kahraman "Kültürpark'ta her ne kadar inşaat alanında azalma olsa da yeşil alanın artmasını, Kütürpark'ın 'Kent Parkı' olmasına özen gösterilmesini istiyoruz" dedi.

BAZI TALEPLER KABUL GÖRDÜ

Kahraman "Kültürpark içinde mevcut sert zeminler, otoparklar ve hollerin küçülmesi sebebi ile yeşil alana dönüşecek olan alanlar artacaktır. Plan notlarının ekine yerleştirilen ekolojik raporlar, Kültürpark'ın bundan sonraki gelişimi açısından önemli bir rehber ve bağlayıcı öğe olacaktır. Planda mevcut hollerin kaldırılıp yerlerine yeni yapı yapılmaması isteğimiz dışında pek çok talebimiz karşılık görmüştür" diye konuştu