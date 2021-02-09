Aşılamada ilk 10’dayız

Türkiye, en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girerek 9. sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Şubat ayı sonuna kadar Türkiye'ye toplamda 30 ile 50 milyon doz aşı geleceğini belirterek, "Türkiye şu an itibari ile dünyadaki korona aşılama sıralamasında 9'uncu ülke" dedi.

ALMAN BASININDAN ÖVGÜ

Kara, Türkiye'nin, Fransa, İspanya, Polonya, Rusya, İtalya ve Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak 2 milyon 604 476 aşı ile dünyada 9. sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'de sorunsuz ilerleyen aşı kampanyası Alman medyasını da şaşırtıyor. Alman basını "Almanya'dakinden daha fazla kişi Türkiye'de aşılanıyor, kampanyada karmaşadan eser yok" diye yazdı. Alman Tagesschau kanalı Türkiye'deki yeni tip korona virüs mücadelesini ele aldı, "Aşı karmaşasından eser yok" başlığıyla bir haber yayınladı. Diğer ülkelere göre geç başlanılsa da Türkiye'de aşı kampanyasının sorunsuz ilerlediği belirtilen yazıda Almanya ile kıyas yapıldı. Türkiye'de Almanya'dakinden daha fazla kişinin aşılandığı şu sözlerle vurgulandı: "Türkler aşıyı Almanlardan çok sonra aldı. Ancak o zamandan beri yaklaşık 2.5 milyon kişi aşılandı. Almanya'da ise 3 Şubat itibariyle sadece 2.1 milyon kişi aşılanabildi" karşılaştırması yapıldı. Haberde, kampanyanın sorunsuz ilerlemesinden övgüyle bahsedildi.

ŞAŞIRTICI DERECEDE BASİT

Haberde "Randevular ve organizasyon Türkiye'de çoğunlukla sorunsuz işliyor. Şaşırtıcı derecede basit. Türk aşı yardım hattından önce bir elektronik mesaj alacaksınız: Kimlik numara-nızı hazır bulundurmalısınız. Ayrıca uygulama üzerin-den de randevu alınabileceği belirtiliyor" denildi. Haber-de aşı kampanyasına başvu-ran ve kolaylıkla randevu alıp aşı olan örneklere yer veril-di. Aşıların ücretsiz olduğunun altı çizi-lirken aşı olanla-rın memnuniye-ti aktarıldı ve sürecin sorun-suz işlemesine dikkat çekildi.

Fatih ŞENDİL