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Haberler Yaşam Hasta ziyaretine giderken TIR’ın altına girdiler

Hasta ziyaretine giderken TIR’ın altına girdiler

'te arıza yapınca emniyet şeridinde duran TIR'a çarpan otomobilin sürücü-sü (26) ile arkadaşı (29) hayatını kaybetti.

Hasta ziyaretine giderken TIR’ın altına girdiler

9.2.2021

Şanlıurfa'dan Osma-niye'ye hasta ziyaretine gitti-ği öğrenilen 2 arkadaşın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Kaza, önceki gece Gaziantep-Kahra-manmaraş yolunun 7'nci kilo-metresinde meydana geldi. Tahir Arslan'a ait TIR, arıza yapınca emniyet şeridine geçti. Bu sıra-da TIR'a, arkadan gelen Hıdır Yavuz'un kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü TIR'ın altına giren oto-mobilin sürücüsü Hıdır Yavuz ile yanındaki arkadaşı Mehmet Halil Kurt, yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hıdır Yavuz ile 4 çocuk babası Mehmet Halil Kurt'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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