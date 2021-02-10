Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle I Kuruluş Osman izle

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Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.