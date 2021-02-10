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Haberler Yaşam Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

10.02.2021, 20:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 20:32

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 903 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e, ağır hasta sayısı ise bin 308 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu

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