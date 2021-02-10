Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1308 oldu, 7 bin 903 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 903 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e, ağır hasta sayısı ise bin 308 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu