Korkunç kazadan geriye düğün fotoğrafları kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki akşam iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölen Harun Can Ateş'in (23), 6 aylık hamile eşi Sevgi Ateş (23), annesi Şükriye Ateş (59), baldızları Sevda Em (20) ve Gülsüm Em (18) ile birlikte kayınpederine taziyeye gittiği öğrenildi.

7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

DİĞER otomobil sürücüsü ehliyetsiz Mehmet Ali Em'in (17) ise bir yakınına ilaç bıraktıktan sonra evine döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Ali Em ile diğer araçta ölen 3 kız kardeşin uzaktan akraba olduğu belirtildi. Harun Can ve Sevgi Ateş çiftinden geriye ise düğünde çekilen mutluluk fotoğrafları kaldı. Kazada ölen Mehmet Ali Em'in, diğer araçta yaşamını yitiren Sevgi, Sevda ve Gülsüm'ün babaları İbrahim Em'in amcasının torunu olduğu belirtildi. Yaklaşık 8 yıldır birlikte olan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği, Eylül ayında da düğün yaptıkları ifade edildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, hamile olan Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı ve belediyeye ait kreşte görev yaptığı öğrenildi. Çiftten geriye düğünlerinde çekilen görüntüler ile mutluluk fotoğrafları kaldı.