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randevu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı...

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? sorusu araştırılıyor. 70 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı sırası geldi. Aşı olmak isteyenler randevu işlemlerini araştırıyor. Peki MHRS randevusu nasıl alınır? İşte ...

MHRS randevu nasıl alınır? Aşı randevusu alma ekranı...

11.02.2021, 10:51

Koronavirüs aşısında sıra 70 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi. Aşı olmak aşı sırasını öğrenmek isteyenler MHRS üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki MHRS randevu nasıl alınır? Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

MHRS ŞİFRESİ ALMA

MHRS'den randevu olabilmek için önce sisteme üye olmanız gerekiyor.

https://www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/login.xhtml adresine girdikten sonra üye ol seçeneğine tıklamalısınız.

Ardından TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, anne ve baba adı gibi kişisel bilgilerinizi kullanarak üyelik işleminizi başlatabilirsiniz. Sistem sizden 2. adım olarak iletişim bilgilerinizi soracaktır. Mail adresi belirtmek şifre unutma durumlarında hesabınızı kurtarmanızı sağlayacaktır.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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